Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
90 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 21:33
Атлетико мінімально виграв у Алавеса. Матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії
Недільні матчі 35 туру іспанської Примери стартували грою Хетафе та Жирони. Команди не визначили переможця.
А о 21:45 Депортиво приймає Барселону. У цьому поєдинку Барселоні достатньо не програти, щоб стати чемпіоном Іспанії.
Нагадаємо, що напередодні Реал без Роналду впорався із Леганесом, а Бакка пофеєрив у Вільярреалі.
Чемпіонат Іспанії
35 тур
29 квітня
Хетафе - Жирона 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 1:0 - 18 Дьєдіу, 1:1 - 45 Стуані
¡FINAL en el Coliseum! @GetafeCF 1-1 @GironaFC— Getafe C.F. (@GetafeCF) 29 апреля 2018 г.
¡Punto importante para seguir soñando tras toda la segunda parte con un jugador menos! #VamosGeta #GetafeGirona
Алавес – Атлетико 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 78, пенальті Гамейро
Валенсія - Ейбар 0:0 (0:0, 0:0)
Депортиво - Барселона 21:45
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій