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29.04.2018  18:11

Мілан переміг Болонью. Інші матчі 35 туру чемпіонату Італії

 

29 квітня в італійській Серії А буде зіграно левову частку матчів туру.

У першому протистоянні дня Кротоне не зустрів опору з боку Сассуоло.

Нагадаємо, що Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Чемпіонат Італії

35 тур

29 квітня

Кротоне - Сассуоло 4:1 (3:1, 1:0)

Голи: 1:0 - 3 Тротта, 2:0 - 16 Сімі, 3:0 - 31 Тротта, 3:1 - 45 Берарді, 4:1 - 89 Сімі

Верона – СПАЛ 1:3 (1:1, 0:2)

Голи: 1:0 – 13 Валоті, 1:1 – 45, автогол Фарес, 1:2 – 71 Феліпе, 1:3 – 90 Куртич

Беневенто – Удінезе 3:3 (1:1, 2:2)

Голи: 0:1 – 13 Відмер, 1:1 – 23 Віола, 2:1 – 76, пенальті Кода, 2:2 – 78 Лазанья, 2:3 – 79 Лазанья, 3:3 – 90 Санья

Сампдорія – Кальярі 4:1 (3:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 7 Прат, 2:0 – 26 Куальярелла, 3:0 – 45 Ковнацкі, 3:1 – 49 Паволетті, 4:1 – 87 Рамірес

Аталанта – Дженоа 3:1 (2:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 16 Барроу, 2:0 – 22 Крістанте, 3:0 – 74 Ілічич, 3:1 – 81 Велозу

Болонья – Мілан 1:2 (0:2, 1:0)

Голи: 0:1 – 34 Чалханоглу, 0:2 – 45 Бонавентура, 1:2 – 74 Де Мео.

Фіорентина - Наполі 19:00

Торіно - Лаціо 21:45

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