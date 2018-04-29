Зозуля вийде у старті на матч проти Спортинга

Роман Зозуля

Форвард Альбасете Роман Зозуля вийде в старті на матч 36-го туру Сегунди проти Спортинга.

Гра відбудеться 29-го квітня, початок матчу - о 17.00.

Як відомо, у поточному сезоні 28-річний нападник провів 23 матчі в складі іспанського клубу, в яких забив 7 голів і зробив 2 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Зозуля вийшов на заміну в грі проти Альмерії.