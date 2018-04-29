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279 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 16:56
Зозуля вийде у старті на матч проти Спортинга
|Роман Зозуля
Форвард Альбасете Роман Зозуля вийде в старті на матч 36-го туру Сегунди проти Спортинга.
Гра відбудеться 29-го квітня, початок матчу - о 17.00.
Alineación ⚽️🦇 | Nuestro Alba afrontará la deportiva batalla en— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 29 квітня 2018 р.
El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’ 🆚 @RealSporting con estos 1️⃣1️⃣ jugadores #SportingAlbacete #FuerzaPelayo pic.twitter.com/8VFghjDbD1
Як відомо, у поточному сезоні 28-річний нападник провів 23 матчі в складі іспанського клубу, в яких забив 7 голів і зробив 2 гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Зозуля вийшов на заміну в грі проти Альмерії.
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