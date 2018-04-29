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29.04.2018  17:56

Екс-захисник Динамо поїде грати в Угорщину?

Євген Селін

Колишній захисник Динамо Євген Селін може продовжити кар'єру в угорському МТК.

Повідомляється, що український легіонер Астераса вже веде переговори з клубом з Будапешта.

У нинішньому сезоні на рахунку Селіна всього лише 10 матчів в чемпіонаті Греції, пише Динамомания.

Як відомо, Селін дебютував за Астерас у поєдинку проти Олімпіакоса.





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