Екс-захисник Динамо поїде грати в Угорщину?

Євген Селін

Колишній захисник Динамо Євген Селін може продовжити кар'єру в угорському МТК.

Повідомляється, що український легіонер Астераса вже веде переговори з клубом з Будапешта.

У нинішньому сезоні на рахунку Селіна всього лише 10 матчів в чемпіонаті Греції, пише Динамомания.

Як відомо, Селін дебютував за Астерас у поєдинку проти Олімпіакоса.