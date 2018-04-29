Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
689 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 17:56
Екс-захисник Динамо поїде грати в Угорщину?
|Євген Селін
Колишній захисник Динамо Євген Селін може продовжити кар'єру в угорському МТК.
Повідомляється, що український легіонер Астераса вже веде переговори з клубом з Будапешта.
У нинішньому сезоні на рахунку Селіна всього лише 10 матчів в чемпіонаті Греції, пише Динамомания.
Як відомо, Селін дебютував за Астерас у поєдинку проти Олімпіакоса.
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