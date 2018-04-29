Ярмоленко потрапив у запас на матч з Вердером

Андрій Ярмоленко

Півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко почне матч проти Вердера на лавці запасних.

Як відомо, матч відбудеться 29-го квітня, початок - 19:30.

Нагадаємо, через травму сухожилля 28-річний хавбек востаннє виходив на поле 27 січня.

У поточному сезоні українець провів 24 матчі в складі "джмелів", в яких забив 6 голів і зробив 4 асисти.

Як відомо, раніше Ярмоленку поставили оцінку за дебютний сезон у Бундеслізі.