Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
95 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 18:16
Ярмоленко потрапив у запас на матч з Вердером
|Андрій Ярмоленко
Півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко почне матч проти Вердера на лавці запасних.
Як відомо, матч відбудеться 29-го квітня, початок - 19:30.
Unsere Bank: Weidenfeller, Sahin, Yarmolenko, Toljan, Schürrle, Schmelzer, Kagawa #SVWBVB pic.twitter.com/pVNC1QZv2i— Borussia Dortmund (@BVB) 29 квітня 2018 р.
Нагадаємо, через травму сухожилля 28-річний хавбек востаннє виходив на поле 27 січня.
У поточному сезоні українець провів 24 матчі в складі "джмелів", в яких забив 6 голів і зробив 4 асисти.
Як відомо, раніше Ярмоленку поставили оцінку за дебютний сезон у Бундеслізі.
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