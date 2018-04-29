Сіті без Зінченка розгромив Вест Гем. Матчі 36-го туру чемпіонату Англії

Манчестер Сіті у матчі 36-го туру чемпіонату Англії розгромив на виїзді Вест Гем з рахунком 4:1.

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки Сіті на цей поєдинок.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль втратив важливі очки.

Чемпіонат Англії

36-й тур

29 квітня

Вест Гем – Манчестер Сіті 1:4 (1:2, 0:2)

Голи: 0:1 – 13 Сане, 0:2 – 27, автогол Сабалета, 1:2 – 42 Крессуелл, 1:3 – 53 Габріел Жезус, 1:4 – 64 Фернандіньо

Манчестер Юнайтед - Арсенал 18:30

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