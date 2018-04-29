Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 18:29
Сіті без Зінченка розгромив Вест Гем. Матчі 36-го туру чемпіонату Англії
Манчестер Сіті у матчі 36-го туру чемпіонату Англії розгромив на виїзді Вест Гем з рахунком 4:1.
Відзначимо, що українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки Сіті на цей поєдинок.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль втратив важливі очки.
Чемпіонат Англії
36-й тур
29 квітня
Вест Гем – Манчестер Сіті 1:4 (1:2, 0:2)
Голи: 0:1 – 13 Сане, 0:2 – 27, автогол Сабалета, 1:2 – 42 Крессуелл, 1:3 – 53 Габріел Жезус, 1:4 – 64 Фернандіньо
Манчестер Юнайтед - Арсенал 18:30
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