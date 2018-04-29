Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 18:36
Ренн обіграв Тулузу. Матчі 35-го туру чемпіонату Франції
Ренн на своєму полі виграв у Тулузи в матчі 35-го туру Ліги 1.
Як відомо, напередодні Монако знову оступився, Ліон здолав Нант.
Чемпіонат Франції-2017/18
35-й тур
29 квітня
Ренн – Тулуза 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 17, автогол Ньяньон, 1:1 – 39 Леа Сілікі, 2:1 – 47 Буріго
YES ! Solide, le #StadeRennais F.C. renoue avec la victoire au #RoazhonPark face au Téfécé et reprend la sixième place à l'OGC Nice. (2-1) 💪🔴⚫#SRFCTFC pic.twitter.com/WP3VkWmN1H— Stade Rennais F.C. (@staderennais) 29 квітня 2018 р.
Анже - Марсель 18:00
ПСЖ - Генгам 22:00
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