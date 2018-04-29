Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
234 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 21:03
Боруссія не змогла виграти у Вердера, Ярмоленко відіграв трохи більше 10 хвилин. Матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини
Майнц вдома виграв у РБ Лейпцига в матчі 32-го туру Бундесліги.
В іншій грі Боруссія Д в гостях зіграла внічию з Вердером.
Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 79-й хвилині на заміну, але результативними діями не відзначився.
Як відомо, раніше Коноплянка допоміг Шальке зіграти унічию із Боруссією М у меншості.
Чемпіонат Німеччини-2017/18
32-й тур
29 квітня
Майнц – РБ Лейпциг 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 29, пенальті Де Бласіс, 2:0 – 85 Максім, 3:0 – 90 Баку
👈 Philipp 👉 Yarmolenko (79’) #SVWBVB 1-1 pic.twitter.com/sL2PvUoO5S— Borussia Dortmund (@BVB) 29 квітня 2018 р.
Вердер – Боруссія Д 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 0:1 – 19 Ройс, 1:1 – 45 Ділейні
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