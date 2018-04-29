Боруссія не змогла виграти у Вердера, Ярмоленко відіграв трохи більше 10 хвилин. Матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини

Майнц вдома виграв у РБ Лейпцига в матчі 32-го туру Бундесліги.

В іншій грі Боруссія Д в гостях зіграла внічию з Вердером.

Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 79-й хвилині на заміну, але результативними діями не відзначився.

Як відомо, раніше Коноплянка допоміг Шальке зіграти унічию із Боруссією М у меншості.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

32-й тур

29 квітня

Майнц – РБ Лейпциг 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 29, пенальті Де Бласіс, 2:0 – 85 Максім, 3:0 – 90 Баку

Вердер – Боруссія Д 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 19 Ройс, 1:1 – 45 Ділейні

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