Українець забив Панатінаїкосу в матчі чемпіонату Греції. ВІДЕО

Євген Шахов

Хавбек ПАОКа Євген Шахов відзначився голом у матчі з Панатінаїкосом - 3:0.

27-річний українець забив через 2 хвилини після виходу на заміну на 82-й хвилині, встановивши остаточний рахунок.

Асистував йому екс-гравець Дніпра і Чорноморця Лео Матос.

Раніше повідомлялося, що Шахов відзначився черговим голом за ПАОК.