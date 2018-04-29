Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
509 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 22:09
Українець забив Панатінаїкосу в матчі чемпіонату Греції. ВІДЕО
|Євген Шахов
Хавбек ПАОКа Євген Шахов відзначився голом у матчі з Панатінаїкосом - 3:0.
27-річний українець забив через 2 хвилини після виходу на заміну на 82-й хвилині, встановивши остаточний рахунок.
Асистував йому екс-гравець Дніпра і Чорноморця Лео Матос.
Раніше повідомлялося, що Шахов відзначився черговим голом за ПАОК.
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