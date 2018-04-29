Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
592 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 22:37
Стало відомо, чому Фонсека відмовив Евертону
|Паулу Фонсека
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відмовив Евертону через інтерес Арсенала.
Про це повідомив іспанський журналіст Гільєм Балаге в ефірі Профутболу.
"Фонсека - один з кандидатів на пост головного тренера Арсенала. Вони вже 2 роки стежать за ним. Він підняв рівень Фреда, Марлоса. Зробив інших футболістів кращими", - сказав журналіст.
"Фонсека відмовив Евертону через те, що знав про інтерес з боку Арсенала", - підсумував Балаге.
Раніше повідомлялося, що Фонсека очолить італійський клуб.
Також Фонсека розповів, чому досі не продовжив контракт із Шахтарем.
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