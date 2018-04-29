Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
592 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
29.04.2018  22:37

Стало відомо, чому Фонсека відмовив Евертону

Паулу Фонсека

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відмовив Евертону через інтерес Арсенала.

Про це повідомив іспанський журналіст Гільєм Балаге в ефірі Профутболу.

"Фонсека - один з кандидатів на пост головного тренера Арсенала. Вони вже 2 роки стежать за ним. Він підняв рівень Фреда, Марлоса. Зробив інших футболістів кращими", - сказав журналіст.

"Фонсека відмовив Евертону через те, що знав про інтерес з боку Арсенала", - підсумував Балаге.

Раніше повідомлялося, що Фонсека очолить італійський клуб.

Також Фонсека розповів, чому досі не продовжив контракт із Шахтарем.





Читай також
Фонсека розповів, чому досі не продовжив контракт із Шахтарем
Фонсека очолить італійський клуб?
Фонсека визнаний найкращим тренером 28-го туру УПЛ
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
23:03
Футбол. Нападник Шахтаря поїде грати в Росію?
22:37
Футбол. Стало відомо, чому Фонсека відмовив Евертону
22:09
Футбол. Українець забив Панатінаїкосу в матчі чемпіонату Греції. ВІДЕО
21:51
Футбол. Хавбек Ворскли травмувався у грі з Динамо
21:36
Футбол. Ренн обіграв Тулузу. Матчі 35-го туру чемпіонату Франції
21:33
Футбол. Атлетико мінімально виграв у Алавеса. Матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії
21:25
Футбол. Зоря обіграла Верес, Ворскла поступилася Динамо. Матчі 29-го туру Прем'єр-ліги
21:14
Футбол. Мілан переміг Болонью, Фіорентина познущалася над Наполі. Інші матчі 35 туру чемпіонату Італії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!