Стало відомо, чому Фонсека відмовив Евертону

Паулу Фонсека

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відмовив Евертону через інтерес Арсенала.

Про це повідомив іспанський журналіст Гільєм Балаге в ефірі Профутболу.

"Фонсека - один з кандидатів на пост головного тренера Арсенала. Вони вже 2 роки стежать за ним. Він підняв рівень Фреда, Марлоса. Зробив інших футболістів кращими", - сказав журналіст.

"Фонсека відмовив Евертону через те, що знав про інтерес з боку Арсенала", - підсумував Балаге.

Раніше повідомлялося, що Фонсека очолить італійський клуб.

Також Фонсека розповів, чому досі не продовжив контракт із Шахтарем.