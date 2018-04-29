Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
678 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 23:03
Нападник Шахтаря поїде грати в Росію?
|Факундо Феррейра
Аргентинський форвард Шахтаря Факундо Феррейра в літнє трансферне вікно може опинитися в російській Прем'єр-лізі.
Про це розповів експерт Віктор Вацко в ефірі телеканалу Футбол 1.
За його інформацією, Феррейра не підписуватиме новий контракт із Шахтарем і покине клуб у статусі вільного агента.
Отже, "гірники" за найкращого на цей момент бомбардира чемпіонату України кошти не отримають.
Який із російських клубів цікавиться аргентинцем наразі невідомо.
Раніше була інформація, що турецькі клуби цікавляться Феррейрою.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій