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29.04.2018  23:03

Нападник Шахтаря поїде грати в Росію?

Факундо Феррейра

Аргентинський форвард Шахтаря Факундо Феррейра в літнє трансферне вікно може опинитися в російській Прем'єр-лізі.

Про це розповів експерт Віктор Вацко в ефірі телеканалу Футбол 1.

За його інформацією, Феррейра не підписуватиме новий контракт із Шахтарем і покине клуб у статусі вільного агента.

Отже, "гірники" за найкращого на цей момент бомбардира чемпіонату України кошти не отримають.

Який із російських клубів цікавиться аргентинцем наразі невідомо.

Раніше була інформація, що турецькі клуби цікавляться Феррейрою.





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