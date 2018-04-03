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91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 08:24
Фонсека пожартував на рахунок інформації про контракт на дев'ять мільйонів
|Паулу Фонсека
Тренер Шахтаря Паулу Фонсека дотепно прокоментував чутки про намір гірніків запропонувати йому контракт із зарплатою у дев'ять мільйонів євро в рік.
Зробив це португалець в своєму Інстаграмі.
"Моє обличчя, коли я думаю про 9 мільйонів. Зоря 0:3 Шахтар. Ідеальна гра. Браво, команда!"- написав Фонсека.
Раніше була інформація, що Фонсека розлучився з дружиною заради прес-секретарки Аметова.
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