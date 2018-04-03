Фонсека пожартував на рахунок інформації про контракт на дев'ять мільйонів

Паулу Фонсека

Тренер Шахтаря Паулу Фонсека дотепно прокоментував чутки про намір гірніків запропонувати йому контракт із зарплатою у дев'ять мільйонів євро в рік.

Зробив це португалець в своєму Інстаграмі.

"Моє обличчя, коли я думаю про 9 мільйонів. Зоря 0:3 Шахтар. Ідеальна гра. Браво, команда!"- написав Фонсека.

Раніше була інформація, що Фонсека розлучився з дружиною заради прес-секретарки Аметова.