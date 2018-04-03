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03.04.2018  08:58

Чигринський знову травмувався

Дмтро Чигринський

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський отримав травму в матчі 26-го туру чемпіонату Греції проти Панатінаїкоса

Про це повідомляє Gazzeta.gr.

31-річний футболіст пошкодив праву ногу. Незважаючи на травму, українець дограв матч до фінального свистка.

Про серйозність травми і терміни відновлення поки не повідомляється.

За 4 тури до закінчення чемпіонату АЕК йде на першому місці, має в запасі один матч і випереджає найближчого суперника на 3 очка.

Чигринський в поточному сезоні провів 23 матчі в складі АЕК, в яких забив 1 гол і зробив 1 асист, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Дмитро залишиться в АЕКу ще на два роки.





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