СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 08:58
Чигринський знову травмувався
|Дмтро Чигринський
Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський отримав травму в матчі 26-го туру чемпіонату Греції проти Панатінаїкоса
Про це повідомляє Gazzeta.gr.
31-річний футболіст пошкодив праву ногу. Незважаючи на травму, українець дограв матч до фінального свистка.
Про серйозність травми і терміни відновлення поки не повідомляється.
За 4 тури до закінчення чемпіонату АЕК йде на першому місці, має в запасі один матч і випереджає найближчого суперника на 3 очка.
Чигринський в поточному сезоні провів 23 матчі в складі АЕК, в яких забив 1 гол і зробив 1 асист, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Дмитро залишиться в АЕКу ще на два роки.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
02.04.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій