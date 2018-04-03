Екс-воротар Чорноморця працевлаштувався в Швеції

Андрій Федоренко

Клуб третього шведського дивізіону Умео оголосив про підписання контракту з 34-річним українським голкіпером Андрієм Федоренком.

Умео переглядав Федоренка та голкіпера з Нідерландів, але в підсумку його вибір припав на українця. Трудова угода розрахована на один рік.

Відзначимо, що у Федоренка вже є досвід виступів у Швеції - в 2015 році він захищав кольори Елгарни, пише ua-football.com.

Нагадаємо, що голкіпер в поточному сезоні на запрошення Олега Дулуба поповнив склад Чорноморця, але провів в складі "моряків" тільки один матч - кубковий з СК Дніпро-1.