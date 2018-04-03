СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
476 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 09:15
Екс-воротар Чорноморця працевлаштувався в Швеції
|Андрій Федоренко
Клуб третього шведського дивізіону Умео оголосив про підписання контракту з 34-річним українським голкіпером Андрієм Федоренком.
Умео переглядав Федоренка та голкіпера з Нідерландів, але в підсумку його вибір припав на українця. Трудова угода розрахована на один рік.
Відзначимо, що у Федоренка вже є досвід виступів у Швеції - в 2015 році він захищав кольори Елгарни, пише ua-football.com.
Нагадаємо, що голкіпер в поточному сезоні на запрошення Олега Дулуба поповнив склад Чорноморця, але провів в складі "моряків" тільки один матч - кубковий з СК Дніпро-1.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
02.04.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій