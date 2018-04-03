Ще один українець, який грає в Європі, отримав травму

Володимир Костевич

Український захисник Леха Володимир Костевич не потрапив в заявку на матч 29-го туру чемпіонату Польщі проти Вісли Краків (3:1) через травму.

Характер травму не повідомляється, а лише уточнюється, що українець не вийшов на поле через проблеми зі здоров'ям, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що захисник АЕКа Дмитро Чигринський знову травмувався.