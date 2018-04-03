СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
243 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 11:15
Ще один українець, який грає в Європі, отримав травму
|Володимир Костевич
Український захисник Леха Володимир Костевич не потрапив в заявку на матч 29-го туру чемпіонату Польщі проти Вісли Краків (3:1) через травму.
Характер травму не повідомляється, а лише уточнюється, що українець не вийшов на поле через проблеми зі здоров'ям, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що захисник АЕКа Дмитро Чигринський знову травмувався.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій