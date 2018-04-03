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70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 12:38
Півзахисник Ворскли відновився від травми і тренується в загальній групі
|Дмитро Кравченко
Півзахисник Ворскли Дмитро Кравченко, який раніше переніс операцію, приступив до тренувань в загальній групі.
Захисник полтавчан Олександр Чижов поки що не тренується через травму коліна, але також близький до повернення в стрій, пише "Команда №1".
Раніше була інформація, що через борги Ворскла може не пройти атестацію.
Також повідомлялося, що клуб можуть не допустити до єврокубків.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій