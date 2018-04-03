Півзахисник Ворскли відновився від травми і тренується в загальній групі

Дмитро Кравченко

Півзахисник Ворскли Дмитро Кравченко, який раніше переніс операцію, приступив до тренувань в загальній групі.

Захисник полтавчан Олександр Чижов поки що не тренується через травму коліна, але також близький до повернення в стрій, пише "Команда №1".

Раніше була інформація, що через борги Ворскла може не пройти атестацію.

Також повідомлялося, що клуб можуть не допустити до єврокубків.