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753 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 12:51
Півзахисник Шахтаря вмовляє керівництво відпустити його в оренду
|Дентіньо
29-річний півзахисник Шахтаря Дентіньо має намір повернутися до Бразилії і вмовляє керівництво "гірників" відпустити його в оренду.
За інформацією mercadodabola.net.br, в послугах хавбека зацікавлений Корінтіанс, який готовий орендувати Дентіньо.
Повідомляється, що бразилець незадоволений своїм становищем в Шахтарі і хоче покинути донецький клуб, але так як його контракт діє до літа 2021 року, то хавбек розраховує на оренду, пише ua-football.com.
Раніше була інформація, що Дентіньо виграв 15 тисяч доларів в покер.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій