Півзахисник Шахтаря вмовляє керівництво відпустити його в оренду

Дентіньо

29-річний півзахисник Шахтаря Дентіньо має намір повернутися до Бразилії і вмовляє керівництво "гірників" відпустити його в оренду.

За інформацією mercadodabola.net.br, в послугах хавбека зацікавлений Корінтіанс, який готовий орендувати Дентіньо.

Повідомляється, що бразилець незадоволений своїм становищем в Шахтарі і хоче покинути донецький клуб, але так як його контракт діє до літа 2021 року, то хавбек розраховує на оренду, пише ua-football.com.

Раніше була інформація, що Дентіньо виграв 15 тисяч доларів в покер.