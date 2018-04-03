Де Хеа вирішив залишитися в Манчестері

Давид де Хеа

Воротар Манчестер Юнайтед Давид де Хеа близький до домовленості з клубом щодо продовження чинної угоди.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією видання, про продовження контракту голкіпера буде офіційно оголошено до початку чемпіонату світу - 2018, на який де Хеа повинен відправитися в складі збірної Іспанії.

Нова угода буде розрахована до літа 2023 року, а тижневий оклад гравця складатиме 400 тисяч євро, пише Чемпионат.com.

У нинішньому сезоні 27-річний воротар провів 31 матч в англійській Прем'єр-лізі.

Раніше була інформація, що Реал всерйоз налаштувався на трансфер.