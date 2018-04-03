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186 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 13:43
Рональдіньо розповів, завдяки чому досягнув успіху в чемпіонаті Іспанії
|Роналдіньо
Екс-хавбек Барселони Роналдіньо вийшов на пік кар'єри у Барселоні, тому що не мав фізичного супротиву з боку інших гравців.
Про це він сказав у коментарі ESPN Brasil.
"У Лізі 1 все було підлаштовано під фізику, там було багато футболістів з Африки, у той час, як в Ла Лізі гра була більш технічною. Тому, коли я прилетів до Іспанії і побачив, які фізично слабкі тут футболісти, то відразу подумав: "У цьому чемпіонаті я досягну успіху", - цитує бразильця Футбол 24.
Раніше Рональдіньо розповів, як відсвяткував перемогу в чемпіонаті світу-2002.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій