Рональдіньо розповів, завдяки чому досягнув успіху в чемпіонаті Іспанії

Роналдіньо

Екс-хавбек Барселони Роналдіньо вийшов на пік кар'єри у Барселоні, тому що не мав фізичного супротиву з боку інших гравців.

Про це він сказав у коментарі ESPN Brasil.

"У Лізі 1 все було підлаштовано під фізику, там було багато футболістів з Африки, у той час, як в Ла Лізі гра була більш технічною. Тому, коли я прилетів до Іспанії і побачив, які фізично слабкі тут футболісти, то відразу подумав: "У цьому чемпіонаті я досягну успіху", - цитує бразильця Футбол 24.

Раніше Рональдіньо розповів, як відсвяткував перемогу в чемпіонаті світу-2002.