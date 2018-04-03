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475 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 14:10
Нападник Шахтаря: Динамо багато руйнує у грі з нами, і мало створює
|Факундо Феррейра
Київське Динамо багато працює на руйнування атакувальних дій Шахтаря.
Про це сказав форвард гірників Факундо Феррейра.
"Не думаю, що матч вирішить долю чемпіонату, адже після нього буде ще 5 зустрічей. Але ми знаємо, що якщо переможемо, то будемо ближче до мети", - повідомив аргентинець.
"Було б добре обіграти Динамо крупно, з великою різницею м'ячів. Але ми знаємо, що буде непросто. У матчах проти нас кияни багато уваги приділяють руйнуванню нашої гри і менше часу створенню власної. Як наслідок - мало вільного простору, тому з ними складно грати", - цитує Феррейру football.ua.
Матч 27 туру УПЛ Шахтар - Динамо відбудеться 14 квітня о 17:00.
Нагадаємо, що Феррейра забив Зорі в минулому матчі за Шахтар.
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