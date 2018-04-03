Нападник Шахтаря: Динамо багато руйнує у грі з нами, і мало створює

Факундо Феррейра

Київське Динамо багато працює на руйнування атакувальних дій Шахтаря.

Про це сказав форвард гірників Факундо Феррейра.

"Не думаю, що матч вирішить долю чемпіонату, адже після нього буде ще 5 зустрічей. Але ми знаємо, що якщо переможемо, то будемо ближче до мети", - повідомив аргентинець.

"Було б добре обіграти Динамо крупно, з великою різницею м'ячів. Але ми знаємо, що буде непросто. У матчах проти нас кияни багато уваги приділяють руйнуванню нашої гри і менше часу створенню власної. Як наслідок - мало вільного простору, тому з ними складно грати", - цитує Феррейру football.ua.

Матч 27 туру УПЛ Шахтар - Динамо відбудеться 14 квітня о 17:00.

Нагадаємо, що Феррейра забив Зорі в минулому матчі за Шахтар.