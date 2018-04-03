Екс-динамівець продовжив контракт із бельгійським Кортрейком

Євген Макаренко

Захисник бельгійського Кортрейка Євген Макаренко продовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє твіттер-аккаунт команди.

Про термін нової угоди не повідомляється.

26-річний українець перейшов у Кортрейк у серпні 2017 року і підписав договір про співпрацю терміном на один сезон, з можливістю продовження ще на один.

Нагадаємо, що нещодавно Макаренко віддав гольовий пас в чемпіонаті Бельгії.