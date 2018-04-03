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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 14:31
Екс-динамівець продовжив контракт із бельгійським Кортрейком
|Євген Макаренко
Захисник бельгійського Кортрейка Євген Макаренко продовжив контракт із клубом.
Про це повідомляє твіттер-аккаунт команди.
Про термін нової угоди не повідомляється.
26-річний українець перейшов у Кортрейк у серпні 2017 року і підписав договір про співпрацю терміном на один сезон, з можливістю продовження ще на один.
Нагадаємо, що нещодавно Макаренко віддав гольовий пас в чемпіонаті Бельгії.
🔔 We've got news! 🔔— KV Kortrijk (@kvkofficieel) 3 de abril de 2018
🎉 Om jullie paasvakantie nog wat beter te maken! 🎉 #TopKerels #COYR pic.twitter.com/wyAnDm8j4g
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій