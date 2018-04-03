Жива легенда Барселони може не зіграти проти Роми в Лізі чемпіонів

Ліонель Мессі / getty images

Поява Ліонеля Мессі в стартовому складі каталонців у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми під питанням.

Аргентинець пропустив два контрольних поєдинки Аргентини, а в останньому матчі чемпіонату Іспанії проти Севільї (2:2) вийшов на заміну і врятував команду від поразки.

Лідер Барси ще не повністю вилікував травму стегна.

Матч Барселона - Рома відбудеться 4 квітня о 21:45.

Нагадаємо, що Бускетс повернувся до тренувань у загальній групі.