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373 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 18:15
Жива легенда Барселони може не зіграти проти Роми в Лізі чемпіонів
|Ліонель Мессі / getty images
Поява Ліонеля Мессі в стартовому складі каталонців у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми під питанням.
Аргентинець пропустив два контрольних поєдинки Аргентини, а в останньому матчі чемпіонату Іспанії проти Севільї (2:2) вийшов на заміну і врятував команду від поразки.
Лідер Барси ще не повністю вилікував травму стегна.
Матч Барселона - Рома відбудеться 4 квітня о 21:45.
Нагадаємо, що Бускетс повернувся до тренувань у загальній групі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій