Колишній гравець збірної Росії: Люди в Україні та Росії страждають від політики

Сергій Сємак

Уродженець Луганської області та екс-футболіст збірної Росії Сергій Сємак вважає, що через політичні відносини на Сході України йде війна.

Про це він сказав в інтерв'ю sports.ru.

"Росія і Україна для мене – невід'ємні частини. Для мене немає різниці. Просто є політика, а є життя. Політика зараз склалася так, що між країнами складні відносини. Люди страждають від цього. Адже ми якщо не однакові, то глибоко родинні нації", - вважає тренер Уфи.

"Батьки живуть на території Луганської області. Але не в ДНР і ЛНР, а на території України. На півночі Луганської області. Війна зупинилася від них зовсім близько – в парі десятків кілометрів. Ось брати жили конкретно в Луганську. Їх війна торкнулася. А деякі знайомі досі в місті", - розповів екс-футболіст.

"Для всіх зараз головне, щоб не було нової війни. Щоб вони могли спокійно жити, працювати і виховувати дітей. Усе інше – другорядне. Складнощі там, звичайно, є. Це природно, коли кордони з Україною закриті", - сказав Сємак.

Нагадаємо, що Шевченко проконсультував головного тренера збірної Росії.