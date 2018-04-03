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03.04.2018  18:33

Син російського мільярдера встановив рекорд РФПЛ за кількістю матчів на лаві запасних

Борис Ротенберг

Захисник московського Локомотива Борис Ротенберг провів у своїй кар'єрі 131 матч на лаві запаних в чемпіонаті Росії.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

31-річний син російського мільярдера Аркадія Ротенберга розпочав кар'єру в 2008 році, провівши на полі 104 матчі.

В активі захисника – один матч в складі збірної Фінляндії. Виступаючи за Ростов, Ротенберг став срібним призером чемпіонату Росії. Також захисник став володарем Кубка Росії в складі Локомотива.

Нагадаємо, що Локомотив розгромно програв Атлетико в Лізі Європи.





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