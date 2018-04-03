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504 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 18:33
Син російського мільярдера встановив рекорд РФПЛ за кількістю матчів на лаві запасних
|Борис Ротенберг
Захисник московського Локомотива Борис Ротенберг провів у своїй кар'єрі 131 матч на лаві запаних в чемпіонаті Росії.
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
31-річний син російського мільярдера Аркадія Ротенберга розпочав кар'єру в 2008 році, провівши на полі 104 матчі.
В активі захисника – один матч в складі збірної Фінляндії. Виступаючи за Ростов, Ротенберг став срібним призером чемпіонату Росії. Також захисник став володарем Кубка Росії в складі Локомотива.
Нагадаємо, що Локомотив розгромно програв Атлетико в Лізі Європи.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій