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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1263 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 15:12
Луческу повернеться в Шахтар?
Колишній головний тренер гірників Мірча Луческу відвідав київський офіс компанії СКМ, яка належить президенту клубу Рінату Ахметову.
Про це повідомляє спортарена.
Луческу тренував Шахтар протягом 12 років. Додамо, що нинішній керманич донечан Паулу Фонсека не поспішає продовжувати контракт із командою по закінченню сезону.
За інформацією джерела, незважаючи на чинний контракт Луческу з турецької федерацією футболу ще на рік, Мірча може вже цього літа отримати в Шахтарі одну з посад.
Нагадаємо, що Фонсека має романтичні стосунки з прес-секретаркою Ахметова.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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