СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
122 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 15:29
Севілья - Баварія: де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
3 квітня в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться іспанська Севілья та німецька Баварія.
Гра відбудеться о 21:45.
Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням (увага - трансляція платна).
Раніше стало відомо, скільки Баварія заплатить за півзахисника Реала.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій