Севілья - Баварія: де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

3 квітня в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться іспанська Севілья та німецька Баварія.

Гра відбудеться о 21:45.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням (увага - трансляція платна).

Раніше стало відомо, скільки Баварія заплатить за півзахисника Реала.