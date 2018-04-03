СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
211 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 15:44
Ювентус - Реал: де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
3 квітня в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться італійський Ювентус та іспанський Реал.
Гра відбудеться о 21:45.
Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням (увага - трансляція платна).
Нагадаємо, що Зідан зізнався, чи хоче він залишитися біля керма Реала.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій