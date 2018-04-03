Ювентус - Реал: де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

3 квітня в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться італійський Ювентус та іспанський Реал.

Гра відбудеться о 21:45.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням (увага - трансляція платна).

Нагадаємо, що Зідан зізнався, чи хоче він залишитися біля керма Реала.