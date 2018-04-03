Шахтар отримав пропозиції щодо Ісмаїлі від клубів із Англії та Китаю, - журналіст

Ісмаїлі

Захисник Шахтаря Ісмаїлі зацікавив клуби з Англії та Китаю.

Про це повідомив бразильський журналіст Бруно Андраде.

За його інформацією, пропозиція надійшла гірникам минулого тижня.

Шахтар готовий вступити в переговори з клубами. Однак донечани не мають наміру відпускати футболіста менше, ніж за 20 мільйонів євро. Чинний контракт бразильця з оранжево-чорними закінчується влітку 2021-го, пише спортарена.

Нагадаємо, що Ісмаїлі дебютував за збірну Бразилії.