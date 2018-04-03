СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 16:09
Шахтар отримав пропозиції щодо Ісмаїлі від клубів із Англії та Китаю, - журналіст
|Ісмаїлі
Захисник Шахтаря Ісмаїлі зацікавив клуби з Англії та Китаю.
Про це повідомив бразильський журналіст Бруно Андраде.
За його інформацією, пропозиція надійшла гірникам минулого тижня.
Шахтар готовий вступити в переговори з клубами. Однак донечани не мають наміру відпускати футболіста менше, ніж за 20 мільйонів євро. Чинний контракт бразильця з оранжево-чорними закінчується влітку 2021-го, пише спортарена.
Нагадаємо, що Ісмаїлі дебютував за збірну Бразилії.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій