Українець Богданов потрапив до символічної збірної 29 туру чемпіонату Польщі

Андрій Богданов (справа)

Екс-півзахисник донецького Олімпіка, а нині польської Арки Андрій Богданов потрапив до списку 11 найкращих гравців 29 туру Екстраклясси.

Зазначимо, що в останньому матчі за Арку Богданов забив гол потужним ударом зі штрафного.

У цьому сезоні футболіст провів за Арку 8 матчів.

Раніше Богданов розповів, що фінансові умови в Польщі кращі, ніж в Україні.