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36 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 16:31
Українець Богданов потрапив до символічної збірної 29 туру чемпіонату Польщі
|Андрій Богданов (справа)
Екс-півзахисник донецького Олімпіка, а нині польської Арки Андрій Богданов потрапив до списку 11 найкращих гравців 29 туру Екстраклясси.
Зазначимо, що в останньому матчі за Арку Богданов забив гол потужним ударом зі штрафного.
У цьому сезоні футболіст провів за Арку 8 матчів.
Раніше Богданов розповів, що фінансові умови в Польщі кращі, ніж в Україні.
🔝⚽— LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 3 de abril de 2018
Najlepsi zawodnicy przedostatniej kolejki rundy zasadniczej! Wszyscy wyróżnieni wygrali swoje wielkanocne mecze, gratulacje! pic.twitter.com/rCi81QgvPl
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій