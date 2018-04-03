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15 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 16:52
Степаненко, Коваленко і Петряк тренуються за індивідуальною програмою
|Іван Петряк і Віктор Коваленко / ФК Шахтар
Троє футболістів Шахтаря не можуть повноцінно тренуватися з загальною групою.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
Тарас Степаненко, який травмувався в матчі з Зорею, тренувався під наглядом клубних реабілітологів.
Віктор Коваленко зазнав ушкодження в таборі молодіжної збірної, а Іван Петряк також не зміг працювати в повному обсязі.
Нагадаємо, що Шахтар отримав пропозиції щодо Ісмаїлі від клубів із Англії та Китаю, - журналіст.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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