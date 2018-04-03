Степаненко, Коваленко і Петряк тренуються за індивідуальною програмою

Іван Петряк і Віктор Коваленко / ФК Шахтар

Троє футболістів Шахтаря не можуть повноцінно тренуватися з загальною групою.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Тарас Степаненко, який травмувався в матчі з Зорею, тренувався під наглядом клубних реабілітологів.

Віктор Коваленко зазнав ушкодження в таборі молодіжної збірної, а Іван Петряк також не зміг працювати в повному обсязі.

Нагадаємо, що Шахтар отримав пропозиції щодо Ісмаїлі від клубів із Англії та Китаю, - журналіст.