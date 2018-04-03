Захисник Динамо 70-х: Шахтар виграв Кубок УЄФА завдяки грошам Аметова і бразильцям
|Рінат Ахметов з кубком УЄФА
Донецький Шахтар виграв Кубок УЄФА у 2009 році завдяки фінансам президента клубу Ріната Ахметова і бразильським футболістам.
Про це сказав екс-захисник Динамо Стефан Решко.
"Ахметову легше дати 100 чи 200 мільйонів на купівлю вже сформованих футболістів. Шахтар виграв Кубок УЄФА. Але давайте розбиратися, хто виграв. Це ж бразильці виграли. Коли у єврокубках перемагало Динамо – це були наші хлопці. А гірники перемогли завдяки грошам Ахметова і бразильцям. Це різні речі", - вважає фахівець.
"Я за те, щоб грали молоді українці. Замість того, щоб викидати мільйони на легіонерів, краще їх вкласти у розвиток інфраструктури, футбольних шкіл. Колись стільки талантів було на Закарпатті! А зараз нічого нема – усе розвалене. Таланти у нас не перевелися, але їх потрібно трішки підгодувати – не тільки доларами, але й умовами для розвитку", - переконаний Стефан.
"Свого часу у Франції та Німеччині розробляли спеціальну державну програму розвитку футболу. Як наслідок – обидві національні збірні стали чемпіонами світу. А нашій державі – не до цього. У нас кожен хоче перш за все набити власні кишені. Якби менше крали – то вистачило б на все", - цитує Решка Футбол 24.
Нагадаємо, що Шахтар отримав пропозиції щодо Ісмаїлі від клубів із Англії та Китаю.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій