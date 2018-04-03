Захисник Динамо 70-х: Шахтар виграв Кубок УЄФА завдяки грошам Аметова і бразильцям

Рінат Ахметов з кубком УЄФА

Донецький Шахтар виграв Кубок УЄФА у 2009 році завдяки фінансам президента клубу Ріната Ахметова і бразильським футболістам.

Про це сказав екс-захисник Динамо Стефан Решко.

"Ахметову легше дати 100 чи 200 мільйонів на купівлю вже сформованих футболістів. Шахтар виграв Кубок УЄФА. Але давайте розбиратися, хто виграв. Це ж бразильці виграли. Коли у єврокубках перемагало Динамо – це були наші хлопці. А гірники перемогли завдяки грошам Ахметова і бразильцям. Це різні речі", - вважає фахівець.

"Я за те, щоб грали молоді українці. Замість того, щоб викидати мільйони на легіонерів, краще їх вкласти у розвиток інфраструктури, футбольних шкіл. Колись стільки талантів було на Закарпатті! А зараз нічого нема – усе розвалене. Таланти у нас не перевелися, але їх потрібно трішки підгодувати – не тільки доларами, але й умовами для розвитку", - переконаний Стефан.

"Свого часу у Франції та Німеччині розробляли спеціальну державну програму розвитку футболу. Як наслідок – обидві національні збірні стали чемпіонами світу. А нашій державі – не до цього. У нас кожен хоче перш за все набити власні кишені. Якби менше крали – то вистачило б на все", - цитує Решка Футбол 24.

Нагадаємо, що Шахтар отримав пропозиції щодо Ісмаїлі від клубів із Англії та Китаю.