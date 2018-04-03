Віце-президент Маріуполя: Динамо порібен новий принциповий суперник, бо Шахтар уже далеко, і вони вибрали нас

Андрій Санін

ФК Маріуполь став новим принциповим суперником для київського Динамо.

Так вважає віце-президент приазовців Андрій Санін.

"Шахтар досяг космічних висот, тому Динамо потрібен новий суперник, і вони вибрали нас. Для нас це хороший подразник. Рахунок на табло, але я не можу сказати, що ми програли по цій грі. Герой матчу Шапаренко - так це наш вихованець!" - підкреслив функціонер.

"У будь-якому випадку переміг Маріуполь. Тому що в місті відбулося свято футболу, 11 000 уболівальників дивилися гру і нас відвідав президент України", - сказав Санін в ефірі footballhub.

Нагадаємо, що Маріуполь поступився Динамо 2:3, а Шапаренко забив дивовижний гол зльоту.