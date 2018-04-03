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178 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 17:34
Віце-президент Маріуполя: Динамо порібен новий принциповий суперник, бо Шахтар уже далеко, і вони вибрали нас
|Андрій Санін
ФК Маріуполь став новим принциповим суперником для київського Динамо.
Так вважає віце-президент приазовців Андрій Санін.
"Шахтар досяг космічних висот, тому Динамо потрібен новий суперник, і вони вибрали нас. Для нас це хороший подразник. Рахунок на табло, але я не можу сказати, що ми програли по цій грі. Герой матчу Шапаренко - так це наш вихованець!" - підкреслив функціонер.
"У будь-якому випадку переміг Маріуполь. Тому що в місті відбулося свято футболу, 11 000 уболівальників дивилися гру і нас відвідав президент України", - сказав Санін в ефірі footballhub.
Нагадаємо, що Маріуполь поступився Динамо 2:3, а Шапаренко забив дивовижний гол зльоту.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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