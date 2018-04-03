Ювентус - Реал: на передматчевому тренуванні Роналду забив неймовірний гол з-за воріт. ВІДЕО

Роналду

Нападник Реала Кріштіану Роналду забив класний гол на тренуванні.

Поки його партнери намагалися забити крченим м'ячем з-за воріт, португалець узяв перший ліпший м'яч і виконав цей удар.

Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус - Реал, який вібудеться 3 квітня, можна дивитися за цим посиланням.