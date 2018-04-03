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541 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 17:50
Ювентус - Реал: на передматчевому тренуванні Роналду забив неймовірний гол з-за воріт. ВІДЕО
|Роналду
Нападник Реала Кріштіану Роналду забив класний гол на тренуванні.
Поки його партнери намагалися забити крченим м'ячем з-за воріт, португалець узяв перший ліпший м'яч і виконав цей удар.
Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус - Реал, який вібудеться 3 квітня, можна дивитися за цим посиланням.
Cristiano Ronaldo! 🔥 pic.twitter.com/rkxbLPIbhP— Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) 2 de abril de 2018
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій