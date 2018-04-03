Зірковий нападник у Франції зробив скептичну заяву щодо нововведення у правила футболу

Гравці Монако після програшу у фіналі/AS Monaco

Система VAR, використання якої було введено у правила футболу, не допоможе суддям у визначення взяття воріт та й взагалі вб'є гру.

Таку заяву зробив нападник Монако та збірної Колумбії Радамель Фалькао, коментуючи результат фінальної гри на Кубок французької ліги, в якому його команда була розгромлена ПСЖ (0:3).

"Засмучує, що відеоповтори в обох випадках допомогли ПСЖ. Іноді, дивлячись на зображення, нічого не видно, і подібне може вбити футбол. Суддя розглядав момент з пенальті чотири хвилини, ще чотири хвилини він дивився мій гол. Скажіть, чому тоді рефері додав всього дві хвилини в кінці гри?", - наводить Daily Mail слова Фалькао.

Нагадаємо, у вирішальному матчі арбітр призначив пенальті у ворота монегасків, а також скасував їх гол після переглядів відеоповторів.

Також із іронією висловився про систему VAR колишній зірковий гравець збірної Франції Бішенте Лізаразю.

"Футбол із відеоповторами - це як секс без задоволення", - заявив він в ефірі телеканалу TF1.

Як відомо, система відеоповторів буде використовуватися на чемпіонаті світу-2018.