Зірковий нападник у Франції зробив скептичну заяву щодо нововведення у правила футболу
|Гравці Монако після програшу у фіналі/AS Monaco
Система VAR, використання якої було введено у правила футболу, не допоможе суддям у визначення взяття воріт та й взагалі вб'є гру.
Таку заяву зробив нападник Монако та збірної Колумбії Радамель Фалькао, коментуючи результат фінальної гри на Кубок французької ліги, в якому його команда була розгромлена ПСЖ (0:3).
"Засмучує, що відеоповтори в обох випадках допомогли ПСЖ. Іноді, дивлячись на зображення, нічого не видно, і подібне може вбити футбол. Суддя розглядав момент з пенальті чотири хвилини, ще чотири хвилини він дивився мій гол. Скажіть, чому тоді рефері додав всього дві хвилини в кінці гри?", - наводить Daily Mail слова Фалькао.
Нагадаємо, у вирішальному матчі арбітр призначив пенальті у ворота монегасків, а також скасував їх гол після переглядів відеоповторів.
Також із іронією висловився про систему VAR колишній зірковий гравець збірної Франції Бішенте Лізаразю.
"Футбол із відеоповторами - це як секс без задоволення", - заявив він в ефірі телеканалу TF1.
Як відомо, система відеоповторів буде використовуватися на чемпіонаті світу-2018.
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