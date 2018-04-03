Ліверпуль - Ман Сіті: команда Зінченка лишилася головної ударної сили перед матчем Ліги чемпіонів

Серхіо Агуеро (ліворуч)

Лідер і головний бомбардир Манчестер Сіті Серхіо Агуеро пропустить матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

4 квітня аргентинець не вийде на поле Енфілд Роуд через пошкодження коліна.

Агуеро вже пропустив чотири матчі - два за збірну Аргентини (у тому числі історичний розгром аргентинців від Іспанії), а також за Ман Сіті - проти Сток Сіті (2:0) та Евертона (3:1).

Незважаючи на те, що Агуеро виходив на поле востаннє 4 березня, у клубі сподівалися, що він зможе потрапити бодай до заявки на гру з Ліверпулем, але Пеп Гвардіола заявив, що не розраховує на нього у матчі у середу.

"Серхіо набагато краще, але лікарі спілкувалися з ним сьогодні і він сказав, що проблеми все ще є", - цитує Гвардіолу BBC.

Серхіо Агуеро останній раз виходив на поле 4 березня, в його активі 30 голів в 37 матчах поточного сезону у всіх турнірах за клуб, пише СпортАрена.

Додамо, що матч-відповідь відбудеться 10 квітня у Манчестері.

Раніше повідомлялося, що Агуеро відверто розповів про своє майбутнє у Манчестер Сіті.