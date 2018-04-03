Герой матчу Черкаський Дніпро - Рух: Вперше зіграв нападника і одразу забив. ВІДЕО

Рух врятувався від поразки від Черкаського Дніпра на 90-й хвилині/ФК РУХ

Рух з Винників ледь припустився рокових помилок проти Черкаського Дніпра, проте команді вистачило часу виправити ситуацію.

Такий коментар після нічиєї із дніпрянами у рамках 25-го туру Першої ліги (2:2) зробив автор рятівного для гостей голу, захисник Роман Никитюк.

"Звісно, було приємно забити такий потрібний гол. Вперше вийшов на поле у ролі нападника. Але треба було щось міняти, пішла вже навала, довгі передачі, тож, можна сказати, що опинився у потрібному місці у потрібний час. Тренер сказав шукати свій момент - от я і знайшов", - каже футболіст.

"На виїзді завжди нелегко грати. Розбирали суперника, побачили, що вони грають довгими передачами, а поле тут важке. Можливо хлопці десь підсіли, припустилися декількох помилок та пропустили два голи. Добре, що вдалося зрівняти рахунок та завоювати важливе очко", - розповів Никитюк клубній прес-службі.

Нагадаємо, що Рух у трьох матчах весняної частини першості здобув 7 очок, зокрема обігравши лідера київський Арсенал 1:0.

Після 25 матчів команда із Львівської області займає 8 місце.

Як повідомлялося, президент Руха Віталій Козловський запросив на відкриття власного готелю у Львові Періс Хілтон.