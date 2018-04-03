Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
282 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
03.04.2018  20:47

Герой матчу Черкаський Дніпро - Рух: Вперше зіграв нападника і одразу забив. ВІДЕО

 Рух врятувався від поразки від Черкаського Дніпра на 90-й хвилині/ФК РУХ

Рух з Винників ледь припустився рокових помилок проти Черкаського Дніпра, проте команді вистачило часу виправити ситуацію.

Такий коментар після нічиєї із дніпрянами у рамках 25-го туру Першої ліги (2:2) зробив автор рятівного для гостей голу, захисник Роман Никитюк.  

"Звісно, було приємно забити такий потрібний гол. Вперше вийшов на поле у ролі нападника. Але треба було щось міняти, пішла вже навала, довгі передачі, тож, можна сказати, що опинився у потрібному місці у потрібний час. Тренер сказав шукати свій момент - от я і знайшов", - каже футболіст. 

"На виїзді завжди нелегко грати. Розбирали суперника, побачили, що вони грають довгими передачами, а поле тут важке. Можливо хлопці десь підсіли, припустилися декількох помилок та пропустили два голи. Добре, що вдалося зрівняти рахунок та завоювати важливе очко", - розповів Никитюк клубній прес-службі.

Нагадаємо, що Рух у трьох матчах весняної частини першості здобув 7 очок, зокрема обігравши лідера київський Арсенал 1:0.

Після 25 матчів команда із Львівської області займає 8 місце.

Як повідомлялося, президент Руха Віталій Козловський запросив на відкриття власного готелю у Львові Періс Хілтон.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
23:14
Футбол. Ювентус - Реал, Севілья грає проти Баварії. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
23:11
Футбол. Севілья - Баварія: відео голів у першому таймі матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
22:53
Футбол. Виїзні перемоги Сампдорії та Фіорентини. Перенесені матчі 27-го туру чемпіонату Італії
22:35
Футбол. Роналду знову на висоті: стало відомо про черговий рекорд суперзірки у Лізі чемпіонів
22:14
Фехтування. Титулована українка висловилася про заборону їздити на змагання у Росію
21:59
Футбол. Ювентус - Реал: Роналду відкрив рахунок у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. ВІДЕО
21:23
Футбол. Франков про матч Маріуполь - Динамо: Те, що чинила поліція на та навколо стадіону - непрофесійно
20:47
Футбол. Герой матчу Черкаський Дніпро - Рух: Вперше зіграв нападника і одразу забив. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!