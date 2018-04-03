Франков про матч Маріуполь - Динамо: Те, що чинила поліція на та навколо стадіону - непрофесійно

Дії поліції під час матчу 25-го туру УПЛ Маріуполь - Динамо (2:3), коли фанати обох команд побилися із правоохоронцями, виглядали непрофесійно.

Таку заяву зробив відомий журналіст, екс-член виконкому ФФУ Артем Франков.

"Після першого голу Маріуполя фан-сектор господарів, що розташовувався, до речі, буквально в декількох метрах від президента України, від душі запалив - у прямому, зрозуміло, сенсі слова. У відповідь до них під'їхала пожежна машина і почала поливати уболівальників. Ті всією масою рвонули до пожежників і стали їх бити. Про це - ні слова, ні кадру. Мабуть, це теж була "замовна ​​провокація"? Не кажучи вже про вивішування банера з відомим змістом...", - з іронією припустив журналіст.

"Коли запалив вже сектор Динамо (після другого голу киян), задіяти пожежних вже не зважилися - втім, ті і послати могли далеко і прямо з такими жартами. Тому застосували інше ноу-хау - спецназ пішов на сектор відловлювати винуватців. При всій нелюбові до піро та інших заборонених проявів на трибунах, не можу не відзначити, що подальшого міг не передбачити тільки відверто тупий. Ну або перший раз в житті зіткнувся з організованим фанатським рухом", - вважає Франков.

"Більш того, не варто дивуватися тому, що фанати господарів в цьому бою підтримали киян - фанатське братерство - сильна штука, і найчастіше це крутіше клубних пристрастей. При цьому я нітрохи не збираюся виправдовувати метання каменів в поліцію тощо. - але то, що з піро борються НЕ ТАК, повторюся, загальновідомо. Те, що витворяла на стадіоні і навколо нього поліція - надзвичайно непрофесійно", - написав Франков у своїй колонці на сайті MatchDay.

Нагадаємо, раніше віце-президент Маріуполя Андрій Санін зробив гучну заяву щодо матчу із Динамо.

Також у поліції повідомили, скількох поліцейських постраждало від зіткнень із фанатами.