Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
517 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
03.04.2018  21:59

Ювентус - Реал: Роналду відкрив рахунок у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. ВІДЕО

 Криштіану Роналду забив Ювентусу із-під захисника/Real Madrid twitter

Форвард Реала Криштіану Роналду відкрив рахунок у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Португальський нападник забив гол із подачі Іско вже на 3-й хвилині протистояння у Турині. 

Пропонуємо переглянути відео голу.

Нагадаємо, перед поєдинком занепокоєння прекрасною формою Роналду висловив воротар Юве Джанлуїджі Буффон.

Також він заявив, що Роналду завжди смертельно небезпечний футболіст.

Як відомо, в іншому матчі чвертьфіналу 3 квітня Севілья приймає Баварію.





Читай також
Ювентус - Реал: на передматчевому тренуванні Роналду забив неймовірний гол з-за воріт. ВІДЕО
Як Роналду "крота вбив". ВІДЕО
Феєричний матч із Єгиптом став ювілейним у кар'єрі Роналду
Як Ювентус обіграв Мілан зробив крок до скудетто: відео голів матчу 30-го туру
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
23:14
Футбол. Ювентус - Реал, Севілья грає проти Баварії. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
23:11
Футбол. Севілья - Баварія: відео голів у першому таймі матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
22:53
Футбол. Виїзні перемоги Сампдорії та Фіорентини. Перенесені матчі 27-го туру чемпіонату Італії
22:35
Футбол. Роналду знову на висоті: стало відомо про черговий рекорд суперзірки у Лізі чемпіонів
22:14
Фехтування. Титулована українка висловилася про заборону їздити на змагання у Росію
21:59
Футбол. Ювентус - Реал: Роналду відкрив рахунок у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. ВІДЕО
21:23
Футбол. Франков про матч Маріуполь - Динамо: Те, що чинила поліція на та навколо стадіону - непрофесійно
20:47
Футбол. Герой матчу Черкаський Дніпро - Рух: Вперше зіграв нападника і одразу забив. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!