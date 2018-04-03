Ювентус - Реал: Роналду відкрив рахунок у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. ВІДЕО

Криштіану Роналду забив Ювентусу із-під захисника/Real Madrid twitter

Форвард Реала Криштіану Роналду відкрив рахунок у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Португальський нападник забив гол із подачі Іско вже на 3-й хвилині протистояння у Турині.

Пропонуємо переглянути відео голу.

Нагадаємо, перед поєдинком занепокоєння прекрасною формою Роналду висловив воротар Юве Джанлуїджі Буффон.

Також він заявив, що Роналду завжди смертельно небезпечний футболіст.

Як відомо, в іншому матчі чвертьфіналу 3 квітня Севілья приймає Баварію.