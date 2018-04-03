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517 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 21:59
Ювентус - Реал: Роналду відкрив рахунок у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. ВІДЕО
|Криштіану Роналду забив Ювентусу із-під захисника/Real Madrid twitter
Форвард Реала Криштіану Роналду відкрив рахунок у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.
Португальський нападник забив гол із подачі Іско вже на 3-й хвилині протистояння у Турині.
Пропонуємо переглянути відео голу.
Нагадаємо, перед поєдинком занепокоєння прекрасною формою Роналду висловив воротар Юве Джанлуїджі Буффон.
Також він заявив, що Роналду завжди смертельно небезпечний футболіст.
Як відомо, в іншому матчі чвертьфіналу 3 квітня Севілья приймає Баварію.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій