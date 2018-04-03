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114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 22:35
Роналду знову на висоті: стало відомо про черговий рекорд суперзірки у Лізі чемпіонів
|Криштіану Роналду
Забивши гол у ворота Ювентуса у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, форвард Реала Криштіану Роналду став автором ще одного гучного досягнення у турнірі.
Так, португалець першим відзначився у 10 матчах ЛЧ поспіль. Притому, що гол у ворота Джанлуїджі Буффона став для Криштіану 15 у нинішньому розіграші.
Раніше була інформація, що Роналду встановив новий рекорд у Лізі чемпіонів.
Також стало відомо, що на тренуванні перед матчем із Ювентусом Роналду забив красивий гол із-за воріт.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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