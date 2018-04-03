Роналду знову на висоті: стало відомо про черговий рекорд суперзірки у Лізі чемпіонів

Криштіану Роналду

Забивши гол у ворота Ювентуса у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, форвард Реала Криштіану Роналду став автором ще одного гучного досягнення у турнірі.

Так, португалець першим відзначився у 10 матчах ЛЧ поспіль. Притому, що гол у ворота Джанлуїджі Буффона став для Криштіану 15 у нинішньому розіграші.

Раніше була інформація, що Роналду встановив новий рекорд у Лізі чемпіонів.

Також стало відомо, що на тренуванні перед матчем із Ювентусом Роналду забив красивий гол із-за воріт.