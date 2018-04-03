Виїзні перемоги Сампдорії та Фіорентини. Перенесені матчі 27-го туру чемпіонату Італії

3 квітня в італійській Серії А відбулося три пропущених через смерть гравця Фіорентини Давіде Асторі матчі першості.

Так, Фіорентина на виїзді впевнено здолала Удінезе 2:0.

Таким чином, фіалки не змогли обійти Сампдорію у турнірній таблиці, залишившись на 9-й сходинці.

Як відомо, Давіде Асторі помер під час сну від проблем із серцем.

Нагадаємо, у матчі 30-го туру Серії А Ювентус впевнено переграв Мілан.

Чемпіонат Італії-2017/18

27-й тур, пропущені матчі

3 квітня

Удінезе - Фіорентина - 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 29, пенальті Верету, 0:2 - 71 Сімеоне.

Дженоа - Кальярі - 2:1 (0:0)

1:0 - 53 Лападула, 1:1 - 62, пенальті Барелла, 2:1 - 90 Юрі Медейруш.

Аталанта - Сампдорія - 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Капрари, 1:1 - 67 Толо, 1:2 - 84 Сапата.