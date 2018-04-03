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111 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 23:11
Севілья - Баварія: відео голів у першому таймі матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Севілья та Баварія забили по одному голу у першому таймі матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
За господарів забив Пабло Сарабія на 32-й хвилині, а вже через 5 хвилин через автогол Хесуса Наваса рахунок було зрівняно.
Гол Пабло Сарабія
Автогол Хесуса Наваса
Зазначимо, що у другому чвертьфінальному матчі 3 квітня Реал завдяки голу Криштіану Роналду вийшов вперед у протистоянні з Ювентусом.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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