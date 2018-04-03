Севілья - Баварія: відео голів у першому таймі матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Севілья та Баварія забили по одному голу у першому таймі матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

За господарів забив Пабло Сарабія на 32-й хвилині, а вже через 5 хвилин через автогол Хесуса Наваса рахунок було зрівняно.

Гол Пабло Сарабія

Автогол Хесуса Наваса

Зазначимо, що у другому чвертьфінальному матчі 3 квітня Реал завдяки голу Криштіану Роналду вийшов вперед у протистоянні з Ювентусом.