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03.04.2018  23:22

Команда Реброва вийшла у плей-офф азіатської Ліги чемпіонів

 

Аль-Ахлі із Саудівської Аравії, який тренує екс-тренер Динамо Сергій Ребров, достроково вийшов у плей-офф азіатської Ліги чемпіонів

На домашньому стадіоні підопічні Реброва здолали іранський Трактор Сазі 2:0. Обидва голи було забито у другому таймі - на 49-й та 90+2 хвилинах.

Таким чином, у п'яти матчах групового етапу Аль-Ахлі набрав 11 очок і відірвався від третього непрохідного місця на шість очок. Завдяки цьому команда за тур до фінішу стадії забезпечила собі участь в плей-офф, пише СпортАрена.

Раніше була інформація, що Аль-Ахлі вилетів із Саудівського Кубку короля.

Також повідомлялося, що Аль-Ахлі Реброва здобув перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії.





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