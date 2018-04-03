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404 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 23:22
Команда Реброва вийшла у плей-офф азіатської Ліги чемпіонів
Аль-Ахлі із Саудівської Аравії, який тренує екс-тренер Динамо Сергій Ребров, достроково вийшов у плей-офф азіатської Ліги чемпіонів.
На домашньому стадіоні підопічні Реброва здолали іранський Трактор Сазі 2:0. Обидва голи було забито у другому таймі - на 49-й та 90+2 хвилинах.
Таким чином, у п'яти матчах групового етапу Аль-Ахлі набрав 11 очок і відірвався від третього непрохідного місця на шість очок. Завдяки цьому команда за тур до фінішу стадії забезпечила собі участь в плей-офф, пише СпортАрена.
Раніше була інформація, що Аль-Ахлі вилетів із Саудівського Кубку короля.
Також повідомлялося, що Аль-Ахлі Реброва здобув перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії.
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