Ювентус - Реал: Роналду продовжив дві гольових серії та забив найшвидший гол

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (3:0) форвард Реала Криштіану Роналду зробив декілька досягнень.

Так, стало відомо, що перший гол у ворота Джанлуїджі Буффона став для Роналду найшвидший у кар'єрі у Лізі чемпіонів. Нагадаємо, що португалець відкрив рахунок на 3-й хвилині зустрічі (2.47).

Також варто зазначити, що Роналду продовжив гольову серію у зустрічах з Ювентусом: Криштіану вже увосьме засмутив Буффона, відзначившись у кожній з 6 зустрічей із його Юве.

Цікаво, що 33-річний португалець відзначився в десятій зустрічі головного єврокубка поспіль - останньою командою, що не пропустила від нього, залишається Атлетико в півфіналі сезону 2016/17.

Раніше повідомлялося, що Роналду забив Ювентусу супергол ножицями.