Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
178 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
03.04.2018  23:51

Ювентус - Реал: Роналду продовжив дві гольових серії та забив найшвидший гол

 

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (3:0) форвард Реала Криштіану Роналду зробив декілька досягнень.

Так, стало відомо, що перший гол у ворота Джанлуїджі Буффона став для Роналду найшвидший у кар'єрі у Лізі чемпіонів. Нагадаємо, що португалець відкрив рахунок на 3-й хвилині зустрічі (2.47).

Також варто зазначити, що Роналду продовжив гольову серію у зустрічах з Ювентусом: Криштіану вже увосьме засмутив Буффона, відзначившись у кожній з 6 зустрічей із його Юве. 

Цікаво, що 33-річний португалець відзначився в десятій зустрічі головного єврокубка поспіль - останньою командою, що не пропустила від нього, залишається Атлетико в півфіналі сезону 2016/17.

Раніше повідомлялося, що Роналду забив Ювентусу супергол ножицями.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
00:28
Футбол. Як Роналду став нічним жахом для Буффона: відео голів матчу 1/4 фіналу ЛЧ Ювентус - Реал
00:12
Бокс. Шанс для українця: Альварес відмовився від бою із Головкіним
03.04.2018
23:51
Футбол. Ювентус - Реал: Роналду продовжив дві гольових серії та забив найшвидший гол
23:34
Футбол. Реал розгромив Ювентус, Севілья поступилася Баварії. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
23:22
Футбол. Команда Реброва вийшла у плей-офф азіатської Ліги чемпіонів
23:11
Футбол. Севілья - Баварія: відео голів у першому таймі матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
22:53
Футбол. Виїзні перемоги Сампдорії та Фіорентини. Перенесені матчі 27-го туру чемпіонату Італії
22:35
Футбол. Роналду знову на висоті: стало відомо про черговий рекорд суперзірки у Лізі чемпіонів
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!