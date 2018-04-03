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178 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 23:51
Ювентус - Реал: Роналду продовжив дві гольових серії та забив найшвидший гол
У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (3:0) форвард Реала Криштіану Роналду зробив декілька досягнень.
Так, стало відомо, що перший гол у ворота Джанлуїджі Буффона став для Роналду найшвидший у кар'єрі у Лізі чемпіонів. Нагадаємо, що португалець відкрив рахунок на 3-й хвилині зустрічі (2.47).
Також варто зазначити, що Роналду продовжив гольову серію у зустрічах з Ювентусом: Криштіану вже увосьме засмутив Буффона, відзначившись у кожній з 6 зустрічей із його Юве.
Цікаво, що 33-річний португалець відзначився в десятій зустрічі головного єврокубка поспіль - останньою командою, що не пропустила від нього, залишається Атлетико в півфіналі сезону 2016/17.
Раніше повідомлялося, що Роналду забив Ювентусу супергол ножицями.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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