В Арсеналі розповіли, команда гратиме у разі виходу в Прем'єр-лігу

УТК імені Банникова

У київському Арсеналі вже знають, де команда прийматиме суперників у випадку підвищення у класі.

Так, в УПЛ кияни проводитиме домашні матчі на стадіоні УТК імені Банникова, заявив в ефірі каналу Футбол директор клубу Олександр Москаленко.

"До НСК Олімпійський ми навіть не зверталися. На стадіоні Лобановського грають Олімпік, Динамо - куди ще нас. А на стадіоні ім. Банникова зараз ніхто не грає", - цитує Москаленка СпортАрена.

Також він зазначив, що у клубу є певні домовленності із ФФУ, у власності якої перебуває цей спортивний об'єект.

Нагадаємо, шо після 30 турів Арсенал очолює турнірну таблицю чемпіонату Першої ліги.

Також раніше повідомлялося, що клуб називатиметься Арсенал-ЦСКА.