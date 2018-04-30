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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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30.04.2018  08:42

В Арсеналі розповіли, команда гратиме у разі виходу в Прем'єр-лігу

 УТК імені Банникова

У київському Арсеналі вже знають, де команда прийматиме суперників у випадку підвищення у класі. 

Так, в УПЛ кияни проводитиме домашні матчі на стадіоні УТК імені Банникова, заявив в ефірі каналу Футбол директор клубу Олександр Москаленко. 

"До НСК Олімпійський ми навіть не зверталися. На стадіоні Лобановського грають Олімпік, Динамо - куди ще нас. А на стадіоні ім. Банникова зараз ніхто не грає", - цитує Москаленка СпортАрена

Також він зазначив, що у клубу є певні домовленності із ФФУ, у власності якої перебуває цей спортивний об'єект. 

Нагадаємо, шо після 30 турів Арсенал очолює турнірну таблицю чемпіонату Першої ліги.

Також раніше повідомлялося, що клуб називатиметься Арсенал-ЦСКА.





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