25-разові! Як Барселона відсвяткувала чемпіонство у Ла Лізі. ВІДЕО

Барса завоювала 25-е чемпіонство в Іспанії/fcbarcelona.com

29 квітня Барселона здолала Депортиво 4:2 у рамках 35-го туру Ла Ліги та достроково виграла чемпіонство.

Гравці команди почали святкування перемоги ще на полі стадіону у Ла Коруньї, а продовжили у роздягальні.

Відеоролик з емоційними моментами розмістили на офіційному сайті каталонців.

Нагадаємо, що Барселона завоювала чемпіонство в Іспанії 25-й раз і усьоме за останні 10 років.

Як відомо, у нинішньому сезоні Барселона також відсвяткувала перемогу у Кубку Короля.