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247 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 09:59
25-разові! Як Барселона відсвяткувала чемпіонство у Ла Лізі. ВІДЕО
|Барса завоювала 25-е чемпіонство в Іспанії/fcbarcelona.com
29 квітня Барселона здолала Депортиво 4:2 у рамках 35-го туру Ла Ліги та достроково виграла чемпіонство.
Гравці команди почали святкування перемоги ще на полі стадіону у Ла Коруньї, а продовжили у роздягальні.
Відеоролик з емоційними моментами розмістили на офіційному сайті каталонців.
Нагадаємо, що Барселона завоювала чемпіонство в Іспанії 25-й раз і усьоме за останні 10 років.
Як відомо, у нинішньому сезоні Барселона також відсвяткувала перемогу у Кубку Короля.
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