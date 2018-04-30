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30.04.2018  10:44

Ворскла - Динамо: стало відомо про чергове досягнення Хацкевича

 Дьємерсі Мбокані відзначився через три хвилини після виходу на поле/ФК Динамо

Долю матчу 29-го туру УПЛ між Восклою та Динамо (0:1) вирішив гол Дьємерсі Мбокані, який вийшов на заміну 60-й хвилині. 

Таким чином, керманич киян Олександр Хацкевич вже уп'ятнадцяте в цьому сезоні вдало вносив корективи у гру, випустивши на поле футболіста, який або забивав гол, або робив гольову передачу. 

Мбокані став 8 джокером Хацкевича. Цікаво, що африканець відзначився через 3 хвилини після вступу у гру в Полтаві. 

Найбільше влучних та результативних ударів після виходу на заміну вдалося зробити Жуніору Мораесу - 6. Потім йдуть Беньямін Вербич та Назарій Русин - по 2 голи. У Миколи Шапаренко - 1+1, а у Дениса Гармаша - 0+2, пише zbirna.com.

Нагадаємо, кияни завдяки перемозі над Ворсклою зберігли 3-очкове відставання від Шахтаря. 

Наступний матч Динамо проведе 4 квітня у Києві проти Маріуполя у рамках 30-го туру УПЛ.  





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