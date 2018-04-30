У Прем'єр-лізі прийняли рішення щодо 31-го туру чемпіонату

Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дати та час проведення матчів 31-го туру першості.

Так, у передостанньому турі сезону-2017/18 вирішили розвести по днях матчі команд, які борються за 1-6 та 6-12 місця.

Зазначимо, що Динамо та Шахтар, які ведуть боротьбу за чемпіонство, проведуть свої поєдинки в однаковий час.

Чемпіонат Прем'єр-ліги-2017/18

31 тур

12 травня (субота)

Зірка – Карпати - 14:00

Олімпік – Чорноморець - 17:00

Сталь – Олександрія - 17:00

13 травня (неділя)

Шахтар – Верес - 19:30

Зоря – Динамо - 19:30

Маріуполь – Ворскла - 19:30

Нагадаємо, що перед 31-м туром 9 травня у Дніпрі Динамо та Шахтар зустрінуться у фіналі Кубку України.