Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
678 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
30.04.2018  10:59

У Прем'єр-лізі прийняли рішення щодо 31-го туру чемпіонату

 

Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дати та час проведення матчів 31-го туру першості. 

Так, у передостанньому турі сезону-2017/18 вирішили розвести по днях матчі команд, які борються за 1-6 та 6-12 місця. 

Зазначимо, що Динамо та Шахтар, які ведуть боротьбу за чемпіонство, проведуть свої поєдинки в однаковий час. 

Чемпіонат Прем'єр-ліги-2017/18

31 тур

12 травня (субота)

Зірка – Карпати - 14:00

Олімпік – Чорноморець - 17:00

Сталь – Олександрія - 17:00

13 травня (неділя)

Шахтар – Верес - 19:30

Зоря – Динамо - 19:30

Маріуполь – Ворскла - 19:30

Нагадаємо, що перед 31-м туром 9 травня у Дніпрі Динамо та Шахтар зустрінуться у фіналі Кубку України.





Читай також
Динамо отримало перевагу перед матчем із Шахтарем у фіналі Кубку України
Зоря обіграла Верес, Ворскла поступилася Динамо. Матчі 29-го туру Прем'єр-ліги
Шахтар мінімально виграв у Маріуполя в 29-му туру Прем'єр-ліги
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
13:39
Теніс. Надаль залишається першим, падіння українців продовжується: опубліковано новий рейтинг АТР
13:14
Футбол. У Ворсклі зізналися, чи була стимуляція команди з боку Шахтаря на гру з Динамо
12:59
Футбол. Названо найкращого гравця 29-го туру першості Прем'єр-ліги
12:49
Футбол. Краще б вони так проти Шахтаря грали: Гармаш жорстко висловився щодо матчу з Ворсклою
12:24
Хокей. Екс-нападник збірної України, який переборов рак, зробив важливу заяву щодо свого здоров'я
12:24
Футбол. Екс-нападник збірної України, який переборов рак, зробив важливу заяву щодо свого здоров'я
11:59
Футбол. Сачко про боротьбу із Зорею за бронзу УПЛ: Шанси є в усіх, попереду ще три гри
11:48
Футбол. Стало відомо, які українські клуби вже точно зіграють у єврокубках
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!