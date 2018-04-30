Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
678 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 10:59
У Прем'єр-лізі прийняли рішення щодо 31-го туру чемпіонату
Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дати та час проведення матчів 31-го туру першості.
Так, у передостанньому турі сезону-2017/18 вирішили розвести по днях матчі команд, які борються за 1-6 та 6-12 місця.
Зазначимо, що Динамо та Шахтар, які ведуть боротьбу за чемпіонство, проведуть свої поєдинки в однаковий час.
Чемпіонат Прем'єр-ліги-2017/18
31 тур
12 травня (субота)
Зірка – Карпати - 14:00
Олімпік – Чорноморець - 17:00
Сталь – Олександрія - 17:00
13 травня (неділя)
Шахтар – Верес - 19:30
Зоря – Динамо - 19:30
Маріуполь – Ворскла - 19:30
Нагадаємо, що перед 31-м туром 9 травня у Дніпрі Динамо та Шахтар зустрінуться у фіналі Кубку України.
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