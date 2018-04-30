Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
411 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 11:18
Суарес увійшов в історію Барселони з неабияким досягненням
|Луїс Суарес
Уругваєць Луїс Суарес відзначився видатним досягненням у матчі 35-го туру Примери між Депортиво та Барселоною (2:4).
Нападник Барси віддав три гольові передачі на Ліонеля Мессі, який зробив хет-трик у поєдинку.
Уругвайському футболісту вдалося тричі асистувати Мессі в одному матчі вперше в історії.
Нагадаємо, що завдяки перемозі над Депортиво Барселона достроково завоювала 25-е чемпіонство в історії.
Раніше про чемпіонство та весь сезон Барселони висловився Ліонель Мессі.
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