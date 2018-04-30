Суарес увійшов в історію Барселони з неабияким досягненням

Луїс Суарес

Уругваєць Луїс Суарес відзначився видатним досягненням у матчі 35-го туру Примери між Депортиво та Барселоною (2:4).

Нападник Барси віддав три гольові передачі на Ліонеля Мессі, який зробив хет-трик у поєдинку.

Уругвайському футболісту вдалося тричі асистувати Мессі в одному матчі вперше в історії.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Депортиво Барселона достроково завоювала 25-е чемпіонство в історії.

Раніше про чемпіонство та весь сезон Барселони висловився Ліонель Мессі.