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411 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 11:48
Стало відомо, які українські клуби вже точно зіграють у єврокубках
|Ворскла забезпечила собі участь у Лізі Європи/zbirna.com
За результатами 29-го туру чемпіонату УПЛ визначилися ще два учасники єврокубкових турнірів УЄФА від України.
Участь у Лізі Європи вже забезпечили собі полтавська Ворскла та луганська Зоря.
Полтавці путівку в єврокубки і як мінімум п'яте пропускне місце в ЛЄ отримали ще до виходу на поле на матч з Динамо (0:1), оскільки напередодні Шахтар обіграв Іллічівець. А ось Зорі за свою путівку в 29-му турі довелося поборотися, з мінімальним рахунком обігравши Верес.
Питання, кому з українських клубів дістанеться третя путівка у єврокубки, залишається відкритим, також не визначено ще, хто отримає прямий пропуск у груповий турнір Ліги Європи.
Як відомо, у Лізі чемпіонів Україну у наступному сезоні представлять Динамо та Шахтар.
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