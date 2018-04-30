Стало відомо, які українські клуби вже точно зіграють у єврокубках

Ворскла забезпечила собі участь у Лізі Європи/zbirna.com

За результатами 29-го туру чемпіонату УПЛ визначилися ще два учасники єврокубкових турнірів УЄФА від України.

Участь у Лізі Європи вже забезпечили собі полтавська Ворскла та луганська Зоря.

Полтавці путівку в єврокубки і як мінімум п'яте пропускне місце в ЛЄ отримали ще до виходу на поле на матч з Динамо (0:1), оскільки напередодні Шахтар обіграв Іллічівець. А ось Зорі за свою путівку в 29-му турі довелося поборотися, з мінімальним рахунком обігравши Верес.

Питання, кому з українських клубів дістанеться третя путівка у єврокубки, залишається відкритим, також не визначено ще, хто отримає прямий пропуск у груповий турнір Ліги Європи.

Як відомо, у Лізі чемпіонів Україну у наступному сезоні представлять Динамо та Шахтар.