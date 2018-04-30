Сачко про боротьбу із Зорею за бронзу УПЛ: Шанси є в усіх, попереду ще три гри

У Ворсклі обіцяють боротися за бронзу до останнього/ФК Ворскла

До завершення першості УПЛ-2017/18 залишається ще три тури, а боротьба за бронзу може затягнутися до останнього.

Таку заяву зробив головний тренер Ворскли Василь Сачко, коментуючи шанси своєї команди випередити Зорю у цьому суперництві.

"Шанси є в усіх, у нас ще три гри. Ми зазираємо у календар і знаємо, що зараз на порядку денному - непростий поєдинок із Вересом. А з нашими конкурентами ми зустрінемося вже в останньому турі", - каже Сачко.

"Але ж і Зоря може втратити очки у двох матчах до цього, і ми. Єдине, що можу сказати точно - і Зоря, і мої хлопці віддаватимуться по повній у цих іграх. І ми зробимо все можливе, щоб вирішити поставлену задачу", - додав керманич Ворскли на прес-конференції після матчу 29-го туру проти Динамо (0:1).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ворскла та Зоря вже забезпечили собі участь у Лізі Європи в наступному сезоні.

Також раніше Сачко відверто висловився про поразку від Динамо.